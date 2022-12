Grote brand in loods in Zuid-Hollandse Ter Aar geblust

In het Zuid-Hollandse Ter Aar heeft donderdagavond een brand gewoed in een grote loods aan de Geerweg. De veiligheidsregio meldde rond 22.45 dat het vuur onder controle is. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Het is niet bekend wat er in het pand stond. Mogelijk is er bij de brand asbest vrijgekomen. Daar wordt onderzoek naar gedaan.

De politie heeft in de omgeving twee mensen aangehouden. Een vanwege het bedreigen van een agent en de ander vanwege het verstoren van de openbare orde. Wat de twee precies hebben gedaan, is niet bekend.

De brandweer riep mensen op niet naar de brand te komen. Door de brand kwam veel rook vrij en die trok laag over. Op beelden was te zien dat de vlammen uit het dak van de loods sloegen.