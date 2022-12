Jetten: nieuwe kerncentrales liefst in Borssele, anders Maasvlakte

De twee nieuwe kerncentrales die het kabinet wil bouwen komen bij voorkeur in Borssele te staan, maar energieminister Rob Jetten houdt de optie van de Maasvlakte nog open. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet maakt op zijn vroegst eind 2024 een definitieve keuze voor de locatie, nadat de gevolgen voor de omgeving in kaart zijn gebracht. Het is de planning dat de nieuwe kerncentrales rond 2035 in gebruik worden genomen.

Vrijdag heeft de ministerraad definitief groen licht gegeven voor de plannen voor de nieuwe kerncentrales waarvan de hoofdlijnen vorige week al zijn gelekt naar de media. Jetten wil haast maken en is daarom al begonnen met oriënterend onderzoek. Zo heeft hij gesprekken gevoerd met de provincies Zeeland, Zuid-Holland, de betrokken gemeenten en verschillende bedrijven.

De bewindsman zal een milieueffectrapportage uit laten voeren voor hij definitief een locatie kiest. In dit rapport worden de gevolgen voor de omgeving van Borssele en de Maasvlakte op een rij gezet. Burgers, lokale overheden en andere belanghebbenden – waaronder in buurland België – krijgen hierbij ook de kans om hun mening te geven.

Borssele heeft de voorkeur van het kabinet omdat hier voldoende ruimte is om twee centrales te bouwen op één locatie, wat efficiënter is. Ook staat hier al een kerncentrale, waardoor er bijvoorbeeld al een opslag is voor kernafval. Het kabinet is bovendien van plan om de bestaande centrale langer open te houden. Verder is hier al de nodige expertise aanwezig en zijn de nieuwe centrales goed te combineren met de windparken op zee, waarvan de energie hier aan land komt, aldus Jetten.

De twee reactoren zullen bij oplevering in 2035 samen goed zijn voor 9 tot 13 procent van de elektriciteitsproductie. Door nog niet precies vast te leggen hoeveel elektriciteit moet worden geproduceerd, houdt de minister zoveel mogelijk opties open voor kerncentralebedrijven waaruit hij kan kiezen.

Het kabinet heeft een “indicatief budget” van 5 miljard euro gereserveerd voor de kerncentrales. In het verleden zijn budgetten voor kerncentrales regelmatig overschreden en duurde de bouw vaak langer dan vooraf ingeschat. Dat is ook de reden waarom bedrijven eisen dat overheden een groot deel van de risico’s op zich nemen. Jetten is dit ook van plan, maar denkt nog uit hoe de financiering precies zal worden geregeld. Hij hoopt de kans op uitstel of budgetoverschrijding zo klein mogelijk te maken middels een gedegen voorbereiding.

Een van de veelvoorkomende risico’s is dat de politiek van mening verandert over kernenergie en bijvoorbeeld de eisen aanscherpt. Jetten wil daarom op zoek naar brede steun in de Kamer voor de nieuwe centrales “zodat het langer dan één kabinetsperiode kan overleven”, zei hij na de ministerraad.

Projecten worden ook vaak fors duurder als een nieuwe techniek voor het eerst wordt toegepast. Het kabinet kiest een modern type kerncentrale waarmee al ervaringen zijn in het buitenland en verwacht daarom geen grote verrassingen.

Het kabinet is nog steeds positief over het idee van kleine kerncentrales, maar maakt hier geen haast mee. Deze zijn vermoedelijk goedkoper en sneller te bouwen. Maar het kabinet wil niet een van de eersten zijn om deze nieuwe technologie uit te testen. De optie blijft wel open voor de verre toekomst en zal daarom worden onderzocht.