JOGG: verbod op kindermarketing ongezond eten is goede stap

Dat het kabinet van plan is om op kinderen gerichte reclame voor ongezond eten en drinken aan banden te leggen, is “een onwijs goede stap, maar nog lang niet genoeg, we zijn nog lang niet klaar”. Dat zegt Marjon Bachra, directeur van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), een organisatie die zich inzet voor een gezondere leefstijl.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) maakte de ideeën vrijdag bekend. Hij moet nog beslissen hoe de maatregelen er precies uit gaan zien. Bachra noemt de intentie “supersupersuperpositief, het heeft een hele tijd geduurd. Maar dit is gewoon een van de dingen die moeten gebeuren. Dit is onderdeel van een groter geheel.”

Bachra trekt een vergelijking met roken. “Vroeger vonden we het heel normaal dat ouders in de auto rookten waar de kinderen bij waren. Dat zie je nu nauwelijks meer. Maar tegelijkertijd hebben we wel een ongezonde omgeving gecreëerd. We maken het heel gemakkelijk om weinig te bewegen en op elke straathoek kun je eten kopen.”

Doordat ongezond leven om meer gaat dan alleen tussendoortjes voor kinderen, kan een oplossing niet alleen van Van Ooijen komen, aldus Bachra. “Het gaat ook om de inrichting van nieuwe wijken, zijn er bijvoorbeeld voldoende speelvoorzieningen, en zijn de stoepen breed genoeg om buiten te spelen. Het gaat ook om wat er op scholen gebeurt. Een paar weken geleden had men het over gratis lunches op scholen. Het is niet zo dat die automatisch gezond zijn.”

Daarnaast hebben ouders zelf ook een verantwoordelijkheid. Bachra: “Als consumenten om meer gezonde producten vragen, springen supermarkten daarop in. Maar ouders hebben soms andere dingen aan hun hoofd. Steeds meer mensen leven in armoede.” De JOGG-directeur zegt dat ze onlangs een alleenstaande vader van vier kinderen sprak: “Hij zei: ik geef ze een zak patat, dat kan ik betalen en dan hebben ze geen honger.”