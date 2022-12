Kabinet verwacht lagere huren door betere bescherming middenhuren

Het kabinet wil mensen die een middenhuur betalen voor hun woning – tussen de 750 en straks ongeveer 1100 euro – beter beschermen. Zo moet de huur worden berekend op basis van punten die de kwaliteit bepalen, zoals dat ook geldt voor sociale huurwoningen (tot 750 euro per maand). Bovendien wordt dit stelsel dwingend en handhaafbaar gemaakt. Verhuurders voor dit deel van de private sector die straks een te hoge huur berekenen, riskeren dan een forse bestuurlijke boete.

Woonminister Hugo de Jonge heeft aan de Tweede Kamer laten weten dat de voorgestelde regulering gaat gelden voor nieuwe huurcontracten. Het zal er volgens hem toe leiden dat de huurprijs van ruim 300.000 woningen met gemiddeld 190 euro per maand omlaaggaat. De wijzigingen moeten nog door het parlement en zullen begin 2024 van kracht worden.

De maatregel is tijdelijk en zal duren zolang het noodzakelijk is. “Met de huidige schaarste is dat het geval”, aldus de minister. Hij wil ook beter gaan handhaven op te hoge huurprijzen. Hoe dat precies eruit gaat zien, is nog niet duidelijk; hij gaat daarover in gesprek met gemeenten. Via de Wet goed verhuurderschap is het mogelijk om bestuurlijke boetes op te leggen die beginnen met 20.000 euro. Bij recidive komt het bedrag uit op 70.000 tot 80.000 euro, zei De Jonge na afloop van de ministerraad. “Dat zijn hele forse bedragen, maar dat moet ook.”