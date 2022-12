Klimaatactivisten bezetten voor vijfde dag op rij TU Eindhoven

Klimaatactivisten bezetten vrijdag nog steeds twee vergaderkamers van het college van bestuur in een gebouw van de TU Eindhoven (TU/e). De studenten willen dat de universiteit haar banden verbreekt met de fossiele industrie. Ze zijn nog niet tevreden met de reactie die het college van bestuur donderdag publiceerde.

Verdere eisen van de klimaatactivisten zijn dat de universiteit de klimaatnoodtoestand uitroept en transparant wordt over de financiering van buitenaf aan de universiteit. “Natuurlijk begrijpen we het als niet al onze eisen direct ingewilligd kunnen worden”, zegt een woordvoerder. “Maar de reactie die we nu kregen van het bestuur is voor ons nog onvoldoende.”

Het college van bestuur zei “voortdurend nieuwe stappen” te zetten om de bijdrage aan verduurzaming te vergroten. Daarnaast benadrukte het bestuur onlangs te hebben besloten dat onderzoek met organisaties uit de fossiele brandstofsector alleen nog worden uitgevoerd als die onderzoeken bijdragen aan duurzame energie en duurzaamheid. “Een stevige toetsingsprocedure zal hierop toezien.” Het bestuur zegt daarom voortaan in de jaarverslagen “meer details” op te nemen over financiering vanuit deze sector “om de transparantie te vergroten”.

De woordvoerder van de klimaatactivisten hoopt dat het bestuur concrete doelen en acties wil opstellen. “Aan loze woorden hebben we niets.” De studenten gaan pas weer naar huis als ze tevreden zijn. Wel is het Atlasgebouw waarin de actievoerders zich bevinden in het weekend gesloten. Het is nog onduidelijk of de TU Eindhoven om die reden mogelijk wil ingrijpen.

Dat de activisten nu al vijf dagen de kamers bezetten, hadden ze zelf ook zeker niet verwacht, vertelt de woordvoerder. “We zijn wel heel blij dat het bestuur van onze universiteit ons de ruimte geeft voor onze demonstratie.” De activisten hopen binnenkort nog een keer met het bestuur te kunnen praten.

Over het algemeen zijn altijd zo’n vijftien mensen bij de bezetting aanwezig. In de nachten wat minder, maar ook dan blijven ze de kamers bezetten, aldus de woordvoerder. De meesten studeren aan de universiteit in Eindhoven, al zijn soms ook docenten, personeel van de TU, of andere studenten aanwezig. Doordat veel mensen betrokken zijn bij de acties, kunnen de bezetters elkaar afwisselen.