Maximale snelheid in groot deel Amsterdam omlaag

De maximumsnelheid in Amsterdam gaat eind volgend jaar op veel plekken naar 30 kilometer per uur. Het verkeer in de hoofdstad moet zo veiliger en stiller worden, aldus de gemeente.

In totaal wordt 270 kilometer aan drukke stadsstraten veranderd. Vanaf december 2023 is 80 procent van de wegen dan een 30 kilometer-weg, zo meldt de gemeente. Op sommige plekken moet het openbaar vervoer ook 30 gaan rijden. Bussen en trams die op een aparte baan rijden, mogen straks wel nog steeds 50 rijden.

“Veel Amsterdammers voelen zich onveilig in het verkeer”, stelt de gemeente. “Ook vallen er nog te veel slachtoffers en gewonden. Door de maximumsnelheid te verlagen, maken we de stad in één keer een stuk veiliger en leefbaarder.”

Per jaar komen er in Amsterdam ongeveer 20 mensen om het leven in het verkeer, en meer dan 800 mensen raken gewond. Volgens de gemeente neemt het aantal ongelukken met een lagere maximumsnelheid af met 20 tot 30 procent.

De gemeenteraad moet in januari nog beslissen over het plan. Als die instemt, worden Amsterdammers komend jaar voorbereid op de veranderingen met een grote campagne.