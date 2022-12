Milieugroepen: investeer in andere energievormen dan kernenergie

Verschillende belangenorganisaties vinden dat de overheid beter kan investeren in andere energievormen dan in kernenergie. Milieuorganisatie WISE, actiegroep Borsele tot de kern en het platform Stroom naar de Toekomst zijn tegen de komst van mogelijk twee nieuwe kerncentrales in Borssele (Zeeland). De organisaties zeggen er alles aan te doen om de komst van de centrales in het dorp tegen te houden.

“Wij gaan ons echt verzetten tegen de komst van de kerncentrales en zullen dat verzet ook mobiliseren”, zegt Gerard Brinkman van WISE. De milieuorganisatie vindt dat de vele miljarden euro’s die in de nieuwe kerncentrales worden gestoken, bijvoorbeeld beter gebruikt kunnen worden om huizen beter te isoleren. “Op korte termijn stoot je minder CO2 uit en het resultaat zie je snel.” Door huizen beter te isoleren wordt er volgens Brinkman ook minder energie gebruikt. “Dan hoef je dat ook niet op te wekken.”

Daar is Frieda Kas van Stroom naar de Toekomst het mee eens. Het milieuplatform ziet dat veel problemen rond kernenergie nog steeds niet opgelost zijn. Kas: “Dan moet je denken aan opslag van kernafval, dat er steeds ongelukken kunnen gebeuren en daarbij staat kernenergie echte groene energie, zoals windenergie, in de weg.” Dat blijkt volgens Kas uit het bezwaar dat Energiebedrijf EPZ heeft gemaakt tegen de komst van twee nieuwe windparken op zee bij IJmuiden. De uitbater van de huidige kerncentrale in Borssele zegt bang te zijn dat het net de grote hoeveelheid stroom van de centrales en de windparken niet meer aankan.

Actiegroep Borsele tot de kern deelt sinds deze week flyers uit over de mogelijke komst van de twee kerncentrales in de gemeente. “Wij willen onze medebewoners voorzien van goede informatie over de gevolgen die de komst van de kerncentrales hebben”, zegt Mieke Jansen. “Sommigen hebben geen idee wat hun boven het hoofd hangt.” Jansen is bang dat de natuur in de gemeente onherstelbaar aangetast wordt en roept milieu- en natuurorganisaties op om in actie te komen.

Borsele tot de kern gaat volgende week minister Rob Jetten van Energie uitnodigen voor een gesprek over de kwestie. Ook wil de groep aan de minister duidelijk maken dat veel inwoners de komst van de kerncentrales niet zien zitten.

Het kabinet wil in 2035 twee nieuwe kerncentrales. Daarbij gaat de voorkeur uit naar het Zeeuwse dorp Borssele. Rotterdam wordt als alternatieve locatie gezien. Pas eind 2024 wordt er definitief een besluit genomen over de locatie.