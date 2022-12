Minister Weerwind nog steeds naar Suriname bij slavernijexcuses

Het is nog steeds het plan dat minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) in Suriname is op 19 december, wanneer het kabinet volgens bronnen excuses aanbiedt voor het slavernijverleden. Zowel Mark Rutte als Weerwind bevestigen dat het dan geplande werkbezoek nog steeds doorgaat. In Suriname klinkt kritiek op het nog niet officieel bevestigde bericht dat Weerwind in het land excuses gaat aanbieden, gezien de minister zelf nazaat is van tot slaaf gemaakten.

Johan Roozer van het Surinaamse Nationaal Comité Herdenking Slavernij is een van de uitgesproken tegenstanders van excuses uit de mond van Weerwind, die van Surinaamse afkomst is. Na het overleg in het Catshuis zei hij dat in “geen enkele omstandigheid” acceptabel te vinden. Roozer wil dat een “wit persoon” excuses aanbiedt in het Zuid-Amerikaanse land.

Deze signalen heeft het kabinet er niet toe gebracht het bezoek van Weerwind af te blazen. Het werkbezoek gaat nog steeds door en de minister zal “praten over hetgeen dat 19 december hier in Nederland gebeurt”, zegt Rutte, die uitgelekte berichten dat de excuses dan worden aangeboden nog steeds niet wil bevestigen.

De premier zegt dat als op die dag een gebaar komt uit het kabinet over het slavernijverleden, dat de huidskleur van wie dit uitspreekt “geen enkele rol” speelt. “Maar dat andere mensen daar weer andere opvattingen over hebben, dat heb ik te respecteren.”