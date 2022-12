Nog geen zicht op akkoord in leerlingenvervoer

De dreiging van nieuwe stakingen in het leerlingen- en zorgvervoer is nog niet uit de lucht. Leden van vakbond FNV legden anderhalve week geleden het werk weer neer om meer uit de cao-onderhandelingen te halen. Sindsdien hebben de vakbond en de werkgevers, verenigd in KNV Zorgvervoer en Taxi, nog niet met elkaar gesproken en zijn er ook nog geen nieuwe gesprekken gepland. Dat laten de beide partijen weten.

Volgens de FNV zit er “niet veel schot” in de zaak. “We kijken wat de volgende stap gaat worden. Of dat nieuwe acties zijn, weten we niet, dat wordt nog bekeken. De werkgevers zullen een stap richting ons moeten doen. Zolang ze dat niet willen, heeft het geen zin om te praten”, zegt een woordvoerder van de vakbond.

De cao in het leerlingen- en zorgvervoer geldt onder meer voor chauffeurs die kinderen van hun huis naar het speciaal onderwijs of de dagbesteding en weer terug naar huis brengen. Deze kinderen kunnen bijvoorbeeld autisme, ADHD of het syndroom van Down hebben.

Half november hielden chauffeurs van de FNV en CNV een regionale staking in Noord-Holland, Overijssel, Gelderland en Zeeland. Daarna spraken de vakbonden met de werkgevers en kwam er een nieuw cao-voorstel. De CNV accepteerde dat, de FNV wees het bod af en hield daarna een nieuwe actiedag, verspreid over het hele land.

Werkgeversverbond KNV laat weten: “De FNV heeft niet bewogen. Wij gaan rustig door met de CNV, met wie we een akkoord hebben. Wij gaan verder met wat we met hen hebben afgesproken.”