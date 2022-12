Overijssel neemt stikstofmaatregelen om boeren te helpen

Landbouwgrond in handen van de provincie Overijssel mag de komende tijd niet bemest worden, kondigt de provincie Overijssel vrijdag aan. Dat moet de stikstofuitstoot in 2023 verminderen. De stikstofruimte die hiermee ontstaat, wordt ingezet om niet te hoeven ingrijpen bij boeren die nog geen natuurvergunning hebben.

Doordat de boeren geen natuurvergunning kunnen krijgen, stoten ze illegaal stikstof uit. Voor 2019 was het voldoende om een zogeheten PAS-melding te doen, maar daar zette de Raad van State een streep door. De provincie stelt de afgelopen maanden “zich tot het uiterste” te hebben ingespannen om een oplossing te zoeken voor deze PAS-melders. Het niet bemesten van provinciale grond zou juridisch houdbaar moeten zijn.

Voorlopig is het nog niet mogelijk om de PAS-melders te legaliseren, geeft de provincie aan. De beschermde natuurgebieden zijn overbelast door de neerslag van stikstof en eerst moet een daling in uitstoot worden aangetoond. Het is mogelijk dat niet alle PAS-melders volledig zijn geholpen met deze tijdelijke maatregel van de provincie.

De provincie was verplicht om te handhaven bij boeren zonder natuurvergunning door een uitspraak van de rechter. De provincies hebben steeds gesteld dat ze niet zouden gaan handhaven, omdat de bedrijven buiten hun schuld niet beschikken over de juiste natuurvergunning. Ze zijn slachtoffer van wijzigend overheidsbeleid, dat zij niet konden voorzien. Maar milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) vindt dat provincies zich aan de regels moeten houden en begon met zaken tegen de provincie Overijssel.