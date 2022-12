Rode Kruis: meer gastgezinnen nodig voor opvang Oekraïners

Om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen zijn dringend meer gastgezinnen nodig. In de Randstad alleen al zouden zeker 1500 gezinnen nodig zijn, meldt het Rode Kruis namens RefugeeHomeNL.

Die organisatie regelt de opvang van Oekraïners bij gastgezinnen in opdracht van de overheid en is een samenwerking van het Rode Kruis met het Leger des Heils, VluchtelingenWerk Nederland en Takecarebnb.

Heleen van den Berg van het Rode Kruis verklaart de vraag naar meer gastgezinnen in een bericht van het Rode Kruis. “Er verblijven ook mensen in de drukbezette gemeentelijke opvang en bij particulieren thuis, zonder tussenkomst van een hulporganisatie. Het is hartverwarmend dat zij zo gastvrij zijn. Maar we constateren dat de laatste tijd meer vraag is naar ondersteuning door RefugeeHomeNL. Want niet iedereen kan het opbrengen hiermee door te gaan.” Volgens haar worden nu ongeveer 1200 mensen opgevangen in de Randstad-regio.

Voor hen heeft het dan de voorkeur een nieuwe plek in dezelfde regio te vinden, zo stelt de organisatie. Deze mensen “zijn daar voorzichtig begonnen aan een nieuw leven, gaan er naar school, maakten vrienden of hebben er een baan. Het is voor iedereen beter dat je die positieve ontwikkelingen niet doorbreekt door hen aan de andere kant van het land onder te brengen”, zo stelt directeur van Takecarebnb Robert Zaal.

RefugeeHomeNL verwacht daarnaast dat meer Oekraïners naar Nederland zullen reizen nu de winter eraan komt.