Slechtere toetsen door te veel CO2 in de klas

Hoe meer CO2 in een klaslokaal rondgaat, hoe minder goed basisschoolleerlingen presteren op hun toetsen, meldt de Universiteit Maastricht op basis van onderzoek. De slechte luchtkwaliteit vertraagt zo de ontwikkeling van leerlingen, met name als het gaat om rekenen en lezen.

“De resultaten laten zien dat basisschoolleerlingen significant slechter presteren op toetsen wanneer ze zijn blootgesteld aan verhoogde CO2-niveaus in de leerperiode vóór die toets”, aldus de onderzoekers. Als de hoeveelheid CO2 in het klaslokaal in de periode voor de schooltoets verdubbelt, neemt het resultaat op de toets met 20 procent af, legt onderzoeker van de universiteit Nils Kok uit. Om dat te kunnen bepalen werd gekeken naar de toetsen die leerlingen maken binnen het leerlingvolgsysteem.

De luchtkwaliteit op basisscholen is niet goed, legt Kok uit. In klaslokalen mag de concentratie CO2 maximaal 1200 deeltjes per miljoen (ppm) zijn. Maar gemiddeld komt de dagelijks CO2-piek in klaslokalen tot bijna 1500 ppm. Ter vergelijking: in Nederland is het gemiddelde CO2-niveau in de buitenlucht 415 ppm, aldus Kok.

De universiteit deed vijf jaar lang onderzoek onder 5500 leerlingen in 270 klaslokalen, verspreid over 27 scholen van de onderwijsstichting MOVARE in Limburg. De scholen stonden bloot aan vergelijkbare temperaturen en de kwaliteit van de buitenlucht was ook gelijk. De meeste scholen hadden een mechanisch ventilatiesysteem, een aantal ventileerde ten tijde van het onderzoek door het raam open te zetten.

De onderzoekers volgden de kinderen in verschillende situaties, zodat andere factoren die hun prestaties mogelijk beïnvloedden, konden worden uitgesloten. Het onderzoek liep tot januari 2021 en werd vrijdag gepubliceerd in het vakblad voor economen ESB. Het onderzoek wordt nog gecontroleerd door collega-wetenschappers voordat het ook in een wetenschappelijk tijdschrift kan verschijnen.

MOVARE laat weten dat de organisatie de ventilatie in bestaande schoolgebouwen naar aanleiding van het onderzoek wil verbeteren. De ventilatie-eisen voor nieuwe schoolgebouwen worden aangescherpt.