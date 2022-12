Treinen uitgevallen rond Amsterdam en Utrecht door ijsvorming

Rond Amsterdam, Utrecht en Flevoland zijn vrijdag treinen uitgevallen door ijsvorming op de bovenleiding, meldt de NS. Dat heeft gevolgen voor reizigers, die rekening moeten houden met omreizen en langere reistijd. Hoe lang het gaat duren kon de NS nog niet zeggen. “We werken nu heel hard om het op te lossen”, zegt een woordvoerster.

“De rijp is bijna overal aan het verdwijnen, maar de naweeën zijn nog wel voelbaar”, aldus de woordvoerster.

Door het koude weer ontstaat rijp op de bovenleiding. Die moet er afgereden worden, zegt de NS-woordvoerster. “De trein maakt de connectie met de bovenleiding voor de stroomtoevoer van de trein. Als die bevroren is, gaat het knetteren en kunnen de vonken die daardoor ontstaan het kastje op de trein dat zorgt voor de verbinding kapot maken.”

Bij kouder weer zet de NS zwaarder materieel in voor deze zogenoemde rijpritten. “Een intercity neemt bijvoorbeeld meer stroom af en kan de rijp er dan makkelijker afrijden”, aldus de woordvoerster.

Spoorbeheerder ProRail laat weten dat normaal gesproken als het nodig is ’s nachts wordt rijpgereden. Dat gebeurt via een overleg met alle vervoerders, dus ook de regionale. “De uiteindelijke beslissing is aan de vervoerder”, aldus een woordvoerster. Volgens de NS is er op basis van de weersvoorspelling besloten dat er geen rijpritten nodig waren, maar dat de weerssituatie vrijdagochtend toch anders bleek. “Alleen als er sprake is van ernstige rijpvorming zetten we schraaptreinen in. Daar was donderdagavond geen sprake van, maar vanochtend wel degelijk.”

Afhankelijk van hoe koud het is wordt bepaald wanneer rijpritten worden gereden. Dat verschilt per dag en locatie, want het vriest niet overal even hard in het land. “Dat is maatwerk”, zegt de woordvoerder.