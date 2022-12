Uslu: overheidsgeld kunst en cultuur moet niet ter discussie staan

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur) vindt het “vreemd” dat in Nederland vaak ter discussie staat of er wel geld moet worden uitgegeven aan kunst en cultuur. “Dat belang zou toch echt buiten kijf moeten staan en buiten schot moeten blijven.” Dat zegt de bewindsvrouw die tevens kunsthistoricus is en als eerste politicus in ruim twintig jaar de spreker was bij de Huizingalezing van de Universiteit Leiden.

“Als we vooruit willen als mens, en als samenleving, dan is cultuur onmisbaar”, zei de staatssecretaris tijdens de jaarlijkse lezing die altijd in het teken staat van een cultuurhistorisch of cultuurfilosofisch onderwerp. “Het heeft impact op wat we voelen, denken en waar we met elkaar over praten.”

Uslu vindt dat dit in Nederland veel te weinig benoemd wordt. Bij landen om ons heen “fronsen mensen de wenkbrauwen bij de gedachte dat het belang van de kunst ter discussie staat”. Die houding staat bijvoorbeeld in schril contrast met die van de Franse president Emmanuel Macron. Bij zijn verkiezingsoverwinning in 2017 sprak hij van een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis en dichtte hij ook een hoofdrol toe aan cultuur.

Nederland heeft volgens Uslu een veel moeizamere verhouding met cultuur. “Iemand die veel praat over kunst, een dichter citeert of maandelijks naar het theater gaat, vinden we al gauw een snob, om niet te zeggen: elitair en wereldvreemd.”

De kosten van kunst en cultuur zijn de afgelopen jaren regelmatig onderwerp geweest van discussie. Vorig jaar kocht de staat het schilderij de Vaandeldrager van Rembrandt voor 150 miljoen euro. Dat leidde tot scheve ogen in de cultuursector: mensen vonden de uitgave ongepast aangezien de sector zwaar leed onder de coronamaatregelen. Ten tijde van de eurocrisis werd ook al veel bezuinigd op kunst en cultuur om het begrotingstekort onder controle te houden.