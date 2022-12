Van Huffelen: blijf in gesprek om te komen tot excuses slavernij

Het kabinet blijft de komende tijd bezig “om met elkaar te komen tot de drieslag” rond het slavernijverleden: “het erkennen, de excuses en het komen tot een proces van herstel”. Dat zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties). “Slavernij is natuurlijk een misdaad tegen de menselijkheid en het is om die reden dat we met elkaar heel goed moeten kijken hoe we ons kunnen verzoenen op dit thema.”

Het is volgens haar dan ook belangrijk dat het kabinet goed in gesprek is en blijft hierover met vertegenwoordigers van Suriname en de Caribische delen van het Koninkrijk der Nederlanden. Donderdag nam zij deel aan het gesprek in het Catshuis, waar zij samen met premier Mark Rutte en enkele andere kabinetsleden sprak met organisaties en personen uit binnen- en buitenland die zich bezighouden met het slavernijverleden.

Van Huffelen zegt dat het “echt een heel goed gesprek” was over een “onderwerp dat ongelofelijk groot is, zwaar is”. Ze heeft er eerder ook al over gesproken op CuraƧao en de komende weken staan er nog meer gesprekken op het programma. Het kabinet wil dit “echt op een heel zorgvuldige manier doen”, benadrukt ze.

Of dat al op 19 december tot excuses zal leiden, zoals was uitgelekt, of pas later, wil zij nog niet zeggen. Verschillende organisaties hebben het kabinet gevraagd om op 1 juli officieel excuses aan te bieden, op de dag dat het 160 jaar geleden is dat de slavernij officieel werd afgeschaft – en het liefst door de koning.

Ook staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) was donderdag bij het gesprek op het Catshuis aanwezig. Hij vond het overleg “intens en intensief” maar ook “fundamenteel en af en toe emotioneel”. Hij heeft altijd wel geweten hoe gevoelig dit onderwerp ligt, maar het is “nog steviger en heftiger” dan hij zich vooraf had gerealiseerd.