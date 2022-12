Veel last van lawaai F-35’s, maar gedoogd om veiligheid Nederland

Bewoners rond vliegbasis De Peel hebben tijdens een testdag op 18 oktober last gehad van het kabaal van overvliegende F-35 straaljagers. Desondanks lieten veel van hen weten het belangrijk te vinden dat Nederland een sterke defensie heeft, nodig om Nederland te beschermen. Dat is de uitkomst van een vrijdag gepubliceerd belevingsonderzoek na vluchten door F-35’s vanaf de voormalige luchtmachtbasis.

Op 18 oktober liet Defensie F-35’s vanaf De Peel rondvliegen om omwonenden te laten beleven wat dat voor hen betekent. Meer dan 5200 omwonenden uit dertien gemeenten rond de vliegbasis deden vervolgens mee aan een enquête. De mensen die reageerden maken zich met name zorgen over de ervaren geluidshinder, het milieu en de gezondheid. Van hen meldden zo’n 1700 mensen “hevige hinder”. Defensie wilde aan de hand van het onderzoek aan de weet komen hoe en in welke mate de vluchten invloed hebben op het dagelijks leven van omwonenden.

Op 15 december komen vertegenwoordigers van de provincies Brabant en Limburg evenals omwonenden en bestuurders van omliggende gemeenten bijeen om de onderzoeksresultaten te bespreken. Defensie overweegt heropening van de vliegbasis De Peel, omdat vliegers veel moeten kunnen oefenen om inzetbaar te zijn. “Door de vele bezuinigingen zijn onder meer de vliegbases Soesterberg, Twenthe en Valkenburg gesloten”, aldus het ministerie van Defensie vrijdag in een persbericht. “Defensie kampt daardoor met een gebrek aan ruimte. De resterende vliegbases zitten ‘vol’ of bijna vol. Heropening van Vliegbasis De Peel kan het ruimtegebrek reduceren.”

Er zit nog een addertje onder het gras: er is een vergunning nodig volgens de Wet Natuurbescherming. Daarvoor moet nog berekend worden wat de stikstofuitstoot vanuit de Luitenant-generaal Bestkazerne/Vliegbasis De Peel zal zijn en de gevolgen voor de omliggende kwetsbare natuurgebieden, aldus Defensie.