Baby geboren in vliegtuig KLM dat vanuit Ecuador kwam

In een KLM-vliegtuig dat onderweg was vanuit Guyaquil in Ecuador naar Amsterdam is eerder deze week een baby geboren. Een woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij zegt zaterdagavond dat medische professionals geholpen hebben bij de bevalling, “waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn. Moeder en kind maken het goed.”

KLM kan om privacyredenen verder geen informatie geven. Het Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid meldt op de website dat deze week een moeder en een kindje, dat is geboren in een vliegtuig, opgenomen zijn geweest. De vrouw, Tamara was volgens het ziekenhuis met het vliegtuig onderweg van Ecuador naar Spanje, met als tussenstop luchthaven Schiphol.

“Enkele uren vóór de landing in Nederland kreeg zij last van haar buik en besloot zij naar het toilet te gaan. Tot haar grote verbazing had zij na twee persweeën ineens een baby in haar handen: zoon Maximiliano. Tamara had geen idee dat zij zwanger was en was behoorlijk overvallen door het gebeuren.” Volgens het Spaarne Gasthuis waren in het vliegtuig twee artsen en een verpleegkundige uit Oostenrijk, die de moeder na deze verrassende bevalling konden helpen. De baby is naar een van deze mensen vernoemd.

De twee zijn, na aankomst op Schiphol, met de ambulance naar het Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid gebracht. “Zowel Tamara als Maximiliano waren gelukkig in goede gezondheid”, schrijft het Spaarne Gasthuis. “Het team op de geboorteafdeling heeft er alles aan gedaan om te zorgen dat beiden de juiste verzorging kregen en op weg werden geholpen voor de benodigde papieren voor Maximiliano. Zodra het mogelijk is zullen Tamara en Maximiliano verder reizen naar Madrid. Het Spaarne Gasthuis wenst hen veel goeds!”