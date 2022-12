Brand in rijtjeshuis kost bewoner het leven in Gouda

Bij een uitslaande brand in een rijtjeshuis aan de Veenzoom in Gouda is zaterdag de bewoner overleden. De vrouw was 83 jaar, aldus een politiewoordvoerder. Ze woonde alleen, de familie is inmiddels op de hoogte, meldt de brandweer Hollands Midden.

Om 10.00 uur was de brand onder controle. De brandweer zei metingen te verrichten om te bepalen of de buren weer naar huis kunnen. De politie onderzoekt de oorzaak en omstandigheden van de brand.

Rond 09.15 uur meldde de brandweer de brand voor het eerst. Het gaat om de laatste woning in de rij. Het huis is onbewoonbaar, aldus de brandweer.