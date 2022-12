Doodgestoken vrouw uit Asten is moeder van verdachte

De vrouw die in de nacht van vrijdag op zaterdag is doodgestoken in het Oost-Brabantse Asten is de moeder van de verdachte. Ze was zelf 43 jaar, haar zoon die verdacht wordt van betrokkenheid bij het steekincident is 24 jaar, meldt de politie zaterdag.

De zoon was nog in het huis van zijn moeder aan de Klaproosstraat in Asten toen de politieagenten aankwamen. Hij woont zelf in Deurne, een plaats niet ver van Asten.

De politie meldt er sterk rekening mee te houden “dat de aanleiding van het steekincident in de familiaire sfeer ligt”.