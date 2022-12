Groot feest in grote steden na overwinning Marokko op WK

In de grote steden is het zaterdagavond groot feest na de overwinning van Marokko op Portugal in de kwartfinale van het WK voetbal in Qatar. Op het Mercatorplein in Amsterdam renden ongeveer honderd voetbalsupporters na het eindsignaal het plein op om met vlaggen te zwaaien naar toeterende auto’s en scooters die voorbijrijden. In de Schilderswijk in Den Haag zijn al zeker duizend mensen op straat en klinkt zwaar vuurwerk. Ook in Leiden rijden veel auto’s toeterend rond.

Direct na het laatste fluitsignaal kwamen tientallen mensen uit een van de zijstraten van de Vaillantlaan in de Schilderwijk in Den Haag naar buiten om te feesten, ook met gekleurde rookfakkels. Buurtvaders in gele hesjes houden een oogje in het zeil. Ook daar rijden veel toeterende auto’s en scooters met Marokkaanse vlaggen langs joelende fans. In theater De Meervaart in Amsterdam waren ongeveer 650 voetbalsupporters bijeen om de wedstrijd te bekijken. Na het eindsignaal werd ook daar de winst uitbundig gevierd, met gejuich en gezang.

In de grote steden is de politie massaal op de been, zoals in Rotterdam rond het Kruisplein in het centrum van de Maasstad. Daar begint het al behoorlijk vol te lopen met supporters van het Marokkaanse elftal. Jongeren op scooters rijden langs met Marokkaanse vlaggen en er wordt vuurwerk afgestoken. Op de West-Kruiskade in Rotterdam staan enkele honderden mensen op de weg. Er worden rode en groene fakkels afgestoken, in de verte zijn klappen van zwaar vuurwerk te horen. De stemming is feestelijk, mensen omhelzen en feliciteren elkaar. Het verkeer staat vast, auto’s toeteren en bestuurders hangen filmend uit het raam. Overal lopen mensen met Marokkaanse vlaggen.

In de Utrechtse wijk Lombok is het heel druk op straat en klinkt vooral getoeter en vuurwerk. De sfeer is er gemoedelijk en er wordt trots met Marokkaanse vlaggen gezwaaid. Ook in de Utrechtse wijk Overvecht is het feest na de winst van Marokko. Mensen komen massaal samen op straat om de overwinning te vieren.