In hele land code geel om gladheid, plaatselijk ook dichte mist

In heel Nederland geldt zaterdagochtend code geel, meldt het KNMI. Voor vrijwel het hele land, behalve op de Wadden, geldt dit vanwege gladheid. In de westelijke helft van Nederland komt daarnaast plaatselijk dichte mist voor.

Het kan glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten, waarschuwt het weerinstituut. In het noordwesten van Nederland is er ook kans op een winterse bui. Rijkswaterstaat strooit op diverse plekken preventief en waarschuwt weggebruikers voor slecht zicht in het midden en westen van het land.

Vrijdagavond gold ook in het hele land code geel vanwege de gladheid en dichte mist. Vrijdag was de eerste officiƫle lokale ijsdag van de winter, omdat het in het Drentse Eelde de hele dag onder nul graden bleef.