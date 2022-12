Klimaatactivisten pauzeren bezetting TU Eindhoven in het weekend

De klimaatactivisten hebben na een midweek de bezetting van de TU Eindhoven voor dit weekend gepauzeerd. In overleg met het college van bestuur zetten de studenten de actie vanaf maandag weer door. Het bestuur heeft beloofd dat de actievoerders dan weer toegang krijgen tot het gebouw, aldus een woordvoerder van de studenten.

De studenten willen dat de universiteit haar banden verbreekt met de fossiele industrie. Verder eisen ze dat de universiteit de klimaatnoodtoestand uitroept en transparant wordt over de financiering van buitenaf aan de universiteit. Ze zijn nog niet tevreden met de reactie die het bestuur donderdag publiceerde en hopen opnieuw in gesprek te gaan.

Met een pauze kunnen de studenten dit weekend uitrusten, zegt de woordvoerder. Ook is het Atlasgebouw, waar de studenten zitten, in het weekend officieel gesloten. De spullen van de actievoerders blijven liggen. Wel hebben ze afgesproken met het bestuur om nog maar één vergaderkamer bezet te houden, in plaats van twee.