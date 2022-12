ME grijpt in tijdens onrust Schilderswijk in Den Haag

De ME heeft zaterdagavond ingegrepen in de Schilderswijk in Den Haag. Er is een noodbevel afgekondigd. Dat houdt in dat personen die weigeren gehoor te geven aan de aanwijzingen van de politie, kunnen worden aangehouden. De politie roept aanwezigen in de omgeving van de Vaillantlaan op te vertrekken. Mensen gingen er massaal de straat op na de door Marokko gewonnen WK-wedstrijd tegen Portugal.

Zijstraten van de Vaillantlaan zijn afgesloten. De ME vormde daar een linie. Mensen werden richting station Hollands Spoor gedreven met politie en honden. Volgens omstanders wordt met vuurwerk naar de ME gegooid. De politie heeft twintig tot veertig mensen tot de hoek van de Vaillantlaan en de Parallelweg gedreven. De marechaussee is ook aanwezig.

In een van de zijstraten van de Parallelweg voerde de politie om 19.22 uur een volgende charge uit door de straat in te rennen.

Op meerdere andere plaatsen in het land gaat het er zaterdagavond feestelijk aan toe. In veel steden vieren mensen feest, rijden auto’s toeterend rond en wordt vuurwerk afgestoken. Na eerdere door Marokko gewonnen WK-wedstrijden moest de ME in Den Haag, Amsterdam en Utrecht ingrijpen omdat er ongeregeldheden uitbraken op straat. Meerdere mensen werden toen aangehouden.