ME grijpt ook in bij onrust in Utrechtse wijk Lombok

De ME is zaterdagavond ingezet op het Moskeeplein in de Utrechtse wijk Lombok nadat daar onrust was ontstaan na de door Marokko gewonnen WK-wedstrijd tegen Portugal. Dat zegt de politie.

Eerder op de avond verzamelde zich een groot aantal feestende mensen in de wijk. Op beelden die op Twitter worden gedeeld door een verslaggeefster van het Algemeen Dagblad regio Utrecht, is te zien dat het plein wordt ontruimd. Mensen verspreiden zich.

Ook in de Schilderswijk in Den Haag heeft de ME ingegrepen.