ME grijpt ook in op Kruisplein Rotterdam bij onrustig WK-feest

De ME heeft zaterdagavond in Rotterdam in de omgeving van het Kruisplein besloten om in te grijpen bij het WK-feest na de overwinning van Marokko op Portugal. Onder meer met politiepaarden werd de resterende menigte uiteengedreven. De politie heeft meerdere aanhoudingen verricht voor het afsteken van zwaar vuurwerk.

De mobiele eenheid en agenten met honden hebben een groep opgedreven naar het einde van de West Kruiskade en de kruising met de ‘s-Gravendijkwal. Enkele honderden mensen stonden op de kruising in het centrum. De politie werd vanaf het kruispunt bekogeld met stenen.

Inmiddels is de ME weer in de bussen gestapt. Op Twitter spreekt de politie van een aantal incidenten waarbij zwaar vuurwerk is afgestoken. Nadat er een periode was gefeest, verzocht de politie de aanwezigen naar huis te gaan, een oproep waar de meesten gehoor aan gaven. Een groepje dat zorgde voor overlast weigerde echter te vertrekken, reden voor de ME om het plein schoon te vegen.