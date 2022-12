Meerdere aanhoudingen in Amsterdam voor afsteken zwaar vuurwerk

In Amsterdam en omgeving heeft de politie meerdere voetbalsupporters aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk. “Over het algemeen is sprake van een goede sfeer, maar er zijn ook plekken in de stad waar zwaar vuurwerk wordt afgestoken en dat scharen we niet onder de goede sfeer”, zegt een politiewoordvoerster.

Op het Mercatorplein zijn zaterdagavond honderden mensen op de been om de overwinning van Marokko op Portugal te vieren. Mensen zingen en maken muziek met trommels. De sfeer is volgens omstanders goed.

“Het wordt wel wat onrustiger”, aldus de politiewoordvoerster. “Ook in Amsterdam-Oost en bijvoorbeeld in Uithoorn zijn veel mensen op de been.” De Amsterdamse politie spreekt van meerdere aanhoudingen en geeft aan het einde van de avond een update.