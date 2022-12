Na twee jaar weer Dickens Festijn in Deventer

In Deventer is dit weekend het Dickens Festijn er weer, na twee jaar afwezigheid vanwege corona. Tijdens het evenement wordt het historische centrum van Deventer omgetoverd tot een Engels stadje uit de 19e eeuw. Er lopen acteurs en figuranten door de straten, verkleed als personages uit de boeken van Dickens, zoals Oliver Twist, Mr. Pickwick en Scrooge.

De dertigste editie van het evenement in het Bergkwartier wordt gehouden op zaterdag en zondag tussen 11.00 uur en 17.00 uur en is gratis toegankelijk. “Wel dient men rekening te houden met een wachtrij bij de toegang in de Walstraat, die op kan lopen tot anderhalf uur”, aldus de organisatie.

Tijdens de laatste editie in 2019 kwamen zo’n 125.000 bezoekers op het evenement af. De NS laat weten tijdens het festijn langere treinen in te zetten vanaf Zwolle, Apeldoorn, Zutphen en Almelo naar Deventer. Op het station zijn zingende Christmas Carol Singers en verschillende andere koortjes te vinden.

Ook in Dordrecht wordt dit weekend aandacht besteed aan Dickens. Vanuit die stad zendt Omroep MAX zaterdag het programma Scrooge Live uit, een livevertolking van het bekende kerstverhaal A Christmas Carol van Dickens. Met kersthits wordt het verhaal verteld van de vrekkige Ebenezer Scrooge, die op kerstavond bezoek krijgt van drie geesten die hem duidelijk maken dat er meer in het leven is dan geld.