Politie kondigt noodbevel af voor straat in Amsterdam-Osdorp

In Amsterdam wil de politie dat iedereen weggaat uit de straat Tussen Meer in Amsterdam-Osdorp. De politie twittert dat er een noodbevel is afgekondigd. Als mensen geen gehoor geven aan de oproep weg te gaan, kunnen ze worden opgepakt.

De menigte was er de straat opgegaan na de door Marokko gewonnen WK-wedstrijd tegen Portugal. Op het Mercatorplein in De Baarsjes in Amsterdam-West heeft de politie nog niet ingegrepen. Wel is het daar erg onrustig. Er zijn nog grote groepen mensen op de been en er wordt zwaar vuurwerk afgestoken, waarbij de menigte over het plein rent. De politie kijkt het afwachtend aan.