Politiebond teleurgesteld over geweld na winst WK-duel Marokko

Politievakbond ACP zegt teleurgesteld te zijn over “weer een avond vol geweld” na de door Marokko gewonnen wedstrijd tegen Portugal (1-0) op het WK voetbal in Qatar.

“Onze politiemensen zijn weer in grote getallen (met spoed) ingezet op diverse plekken in het land. Ongekende druk op #politie, waarvan de maatschappij nog weken last heeft. Kom allemaal weer veilig thuis!” twittert de politiebond.

In zowel Amsterdam, Rotterdam, Den Haag als Utrecht greep de Mobiele Eenheid in. Eerst werd in die steden feest gevierd, maar later werd het grimmiger en werden agenten op sommige plaatsen bestookt met vuurwerk en stenen.