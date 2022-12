Verdachte op Schiphol opgepakt voor stelen bij Huis van Oranje

De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een man opgepakt die wordt verdacht van diefstal in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, waar duizenden mensen vrijdagavond de wedstrijd Nederland-Argentiniƫ keken in het Huis van Oranje.

De verdachte, een man uit Algerije, vertoonde verdacht gedrag. Hierop werd hij aangesproken en gefouilleerd, legt een woordvoerder van de marechaussee uit. In zijn bezit werden bankpassen van diverse personen, een vrouwentas, AirPods en een telefoon gevonden. “De gemeenschappelijke noemer was dat meerdere eigenaren in de ArenA waren.”

Een deel van de eigenaren is al achterhaald, naar de rest wordt nog gezocht. De man zit vast.