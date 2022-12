Verdachten (16 en 19) opgepakt voor mishandeling agent Den Haag

De politie heeft zaterdagochtend twee verdachten van het mishandelen van een motoragent in Den Haag opgepakt. Het gaat om een 16-jarige jongen en een 19-jarige man uit Den Haag. Het duo zou met een groep tijdens de rellen die ontstonden na de voetbalwedstrijd Marokko-Spanje afgelopen dinsdag de agent hebben belaagd.

Na de wedstrijd, die door Marokko werd gewonnen, ontstonden rellen in de omgeving van de Vaillantlaan in Den Haag. Zes personen, die gezichtsbedekkende kleding droegen, brachten rond 20.15 uur op de Hobbemastraat de agent ten val en mishandelden hem. De agent liep onder meer letsel aan zijn been op, aldus de politie.

De identiteit van drie verdachten is nu bekend. Een 18-jarige man werd dinsdagavond al opgepakt op verdenking van openlijk geweld. Het onderzoek naar de overige drie verdachten “is nog aan de gang”.