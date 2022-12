Comité Slavernijverleden: excuus moet voor duidelijke partij zijn

Excuses van de Nederlandse regering voor slavernij moeten aan duidelijke partijen zijn gericht, zodat die partijen ze ook kunnen aanvaarden. Ook hoe de excuses worden geformuleerd, met welke rituelen ze gepaard gaan en wanneer ze precies worden aangeboden spelen een belangrijke rol. Dat staat in een formeel memorandum dat het Surinaamse Nationaal Comité Slavernijverleden zondag heeft gepubliceerd.

Een andere belangrijke eis van het comité is dat ook de nazaten van tot slaaf gemaakten gecompenseerd worden voor de behandeling die hun voorvaderen hebben moeten ondergaan. Deze eis voor compensatie is voor het comité logisch “omdat de dwangarbeid en de onmenselijke behandeling van de tot slaaf gemaakten hebben geleid tot de grote structurele rijkdom van Nederland”, aldus het memorandum.

Eerder lekte uit dat Rutte op 19 december excuses wil maken voor het slavernijverleden. Dat leidde tot verhitte discussies over waar die publiekelijke knieval van het kabinet allemaal aan moet voldoen. Een groep belanghebbenden was afgelopen donderdag uitgenodigd in het Catshuis om een en ander uit te praten. Bij dat Catshuisoverleg waren ook vertegenwoordigers van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden aanwezig, alsook organisaties en mensen die zich bezighouden met het slavernijverleden. Op 13 december is er opnieuw een overleg in het Catshuis.

Inmiddels heeft de Nederlandse regering bekendgemaakt dat minister van Financiën Sigrid Kaag komende week naar Suriname gaat. Zij praat daar met de regering en maatschappelijke organisaties over het slavernijverleden, vooruitlopend op de toespraak die premier Mark Rutte daarover op 19 december houdt.

Johan Roozer, voorzitter van het Nationaal Comité Herdenking Slavernij en Onderzoek naar de Gevolgen van het Slavernijverleden, vindt het een goede zaak dat minister Kaag naar Suriname komt. Het is de eerste keer dat er in Suriname formeel wordt gesproken over excuses en eerherstel. De eerdere keus van de regering van Rutte om minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming, die van Surinaamse afkomst is, naar Suriname te sturen kreeg veel kritiek. Volgens Roozer zou het vreemd zijn als Weerwind dat zou doen. “Hij is zelf nazaat, hij heeft zelf ook ‘reparations’ (genoegdoening) nodig”, zei hij eerder daarover.