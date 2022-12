Grote brand in Sittard, treinverkeer stilgelegd

In twee loodsen aan de Rijksweg in het Limburgse Sittard is in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.45 uur brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zitten er in de gebouwen een tennis- en een padelbaan. De brandweer is met meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden.

De loodsen maken deel uit van groot blok met meerdere panden waarin onder meer ook een fitnesscentrum is gevestigd.

Vanwege de rookontwikkeling roept de brandweer mensen in de omgeving op ramen en deuren gesloten te houden. De gebouwen liggen vlakbij het spoor en vanwege de brand is besloten het treinverkeer stil te leggen, meldt de veiligheidsregio.