Kaag naar Suriname voor gesprekken over slavernijverleden

Minister van Financiën en eerste vicepremier Sigrid Kaag reist komende week naar Suriname. Zij praat daar met de regering en maatschappelijke organisaties over het slavernijverleden, vooruitlopend op de toespraak die premier Mark Rutte daarover op 19 december houdt. Dat meldt een woordvoerder van haar ministerie.

Kaag leidt komende week ook een tweede praatsessie met belangenorganisaties in het Catshuis over de manier waarop het kabinet op 19 december stilstaat bij het slavernijverleden. Rutte was zelf bij de eerste bijeenkomst, maar heeft komende week verplichtingen in Brussel, waar hij dinsdag eerst nog een debat over voert met de Tweede Kamer.

Eerder lekte uit dat Rutte op 19 december excuses wil maken voor het slavernijverleden. Dat leidde tot verhitte discussies over waar die publiekelijke knieval van het kabinet dan allemaal aan moet voldoen. Een groep belanghebbenden was afgelopen donderdag uitgenodigd in het Catshuis om een en ander uit te praten.

Naast de toespraak van Rutte zouden verschillende bewindslieden afreizen naar voormalige koloniën om ook daar excuses te maken. Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming), die zelf een Surinaamse achtergrond heeft, zou dat gaan doen in Suriname. Maar daar werd in dat land afwijzend op gereageerd; een wit persoon zou sorry moeten komen zeggen.

Dit weekeinde werd duidelijk dat de organisaties die erbij waren in het Catshuis een reeks uiteenlopende eisen op tafel hebben gelegd. Zij hebben die daarna nog eens op een rijtje gezet in een brief waar Nieuwsuur zaterdag uit citeerde. Het kabinet liet toen al weten niet al die eisen te zullen inwilligen.

Er zou onder meer een herstelfonds moeten komen voor nazaten van de slachtoffers van de slavernij. Het woord neger moet strafbaar worden gesteld en Zwarte Piet moet helemaal verdwijnen. Ook willen de belangenorganisaties dat schulden van de Caribische eilanden en Suriname worden kwijtgescholden en dat koning Willem-Alexander spreekt tijdens de slavernijherdenking in het Amsterdamse Oosterpark op 1 juli.