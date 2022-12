Tientallen aanhoudingen in meerdere steden na winst Marokko op WK

In meerdere steden heeft de politie mensen aangehouden tijdens ongeregeldheden na de overwinning van Marokko op Portugal in de kwartfinale van het WK voetbal. De politie in Rotterdam hield veertien mensen aan en in Amsterdam zijn dertien arrestaties verricht. In Den Haag waren het er vier, net als in Utrecht.

In Rotterdam moest de ME ingrijpen in de omgeving van het Kruisplein. Onder meer met politiepaarden werd de resterende menigte uiteengedreven. De Rotterdamse politie heeft meerdere aanhoudingen verricht voor het afsteken van zwaar vuurwerk en hield iemand aan die zich niet kon identificeren. Ook is iemand aangehouden voor het plegen van openlijk geweld.

In Amsterdam was het op meerdere plekken onrustig. Volgens de politie bevond zich onder de grote groep feestende voetbalsupporters een kleine groep relschoppers “die het hebben verpest voor hun mede-Amsterdammers”. Er werd met zwaar vuurwerk gegooid, op auto’s gedanst en met stenen naar de politie gegooid. “Dit heeft niets meer te maken met het vieren van een feestje”, aldus de politie die niet uitsluit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

De ongeregeldheden in de hoofdstad waren op Tussen Meer waar een noodbevel werd afgekondigd. Iedereen moest het gebied verlaten en er werd een Duitse waterwerper ingezet. Op het Mercatorplein en in Amsterdam Oost bij de Molukkenstraat was de sfeer volgens de politie op bepaalde momenten erg grimmig. In Amsterdam Oost trad de ME op waarna een grote groep relschoppers het kruispunt van de Insulindeweg en de Molukkenstraat verliet.

In de Haagse Schilderswijk werd een noodbevel afgekondigd, waarmee personen die weigerden gehoor te geven aan de aanwijzingen van de politie konden worden aangehouden. De politie riep aanwezigen in de omgeving van de Vaillantlaan op te vertrekken. Mensen gingen er massaal de straat op na de door Marokko gewonnen WK-wedstrijd tegen Portugal. Rond 22.45 uur stelt de politie dat het weer rustig lijkt te zijn rondom de Vaillantlaan.

De ME werd ook in Utrecht ingezet, op het Moskeeplein in de Utrechtse wijk Lombok nadat daar onrust was ontstaan. In Amersfoort verliepen de feestelijkheden in goede sfeer en zijn geen aanhoudingen verricht, zo twittert de politie.