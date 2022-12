Yeşilgöz prijst ‘adequaat’ optreden politie bij voetbalrellen

Justitieminister Dilan Yeşilgöz vindt dat de politie en de ME zaterdagavond “snel en adequaat” hebben opgetreden tegen rellen die in sommige steden uitbraken na de WK-zege van Marokko op Portugal. Daardoor was de rust snel weer hersteld, aldus de bewindsvrouw.

Voor de relschoppers heeft Yeşilgöz opnieuw geen goed woord over. “Zo zonde dat een bijzondere zege, in ons land op deze manier totaal wordt verpest”, twittert de minister. “Het is beschamend.” Er zijn volgens de politie tientallen mensen aangehouden. “En er zullen er nog meer volgen”, verzekert Yeşilgöz.

Door de zege op Portugal bereikte Marokko als eerste Afrikaanse ploeg ooit de halve finale van het WK voetbal. Daarin is titelverdediger Frankrijk woensdag de tegenstander. Er volgt daarna hoe dan ook nog een wedstrijd, de finale van volgende week zondag of de troostfinale die een dag eerder wordt gespeeld.