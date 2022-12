Dode man aangetroffen in Walsoorden na ongeluk, twee arrestaties

De hulpdiensten hebben in het Zeeuws-Vlaamse Walsoorden in de nacht van zondag op maandag een dode man aangetroffen. Hij zou zijn overleden na een verkeersongeluk met een terreinvoertuig, vermoedelijk een quad, zegt een politiewoordvoerder.

Het slachtoffer werd rond middernacht gevonden op de Walsoordensestraat, samen met twee andere mannen. Die zijn aangehouden. Het ongeluk zou op een andere plek zijn gebeurd. De politie heeft onderzoek ingesteld en laat weten dat er nog veel onduidelijkheid is over wat er is gebeurd.