Drie jaar cel voor dagenlange gijzeling duo Breda

Drie mannen die door de rechtbank in Breda verantwoordelijk worden gehouden voor de drie dagen durende ontvoering van twee mannen uit Sprundel en Schoondijke krijgen drie jaar cel.

De mannen werden op 29 december 2015 ontvoerd bij het autobedrijf van de opa van de Sprundelaar in Breda. Mannen met vuurwapens in pakken met politie-logo’s pakten de twee op en bonden ze vast met tiewraps. Ze sloten ze vervolgens op in een aanhangwagentje van 1,5 bij 1,5 bij 2 meter in een loods in Ulicoten. In de nieuwjaarsnacht ontkwamen ze en belden vervuild, stinkend naar urine en in shock aan bij omwonenden die een nieuwjaarsfeest hadden.

Tegen de drie verdachten was een celstraf van veertig maanden geëist. De verdachten ontkenden iets met de gijzeling van doen te hebben. Zij of hun genetisch materiaal zou in de loods zijn gekomen doordat ze er vuurwerk kwamen kopen. Dat verhaal geloofde de rechtbank niet.

De politie vermoedt dat een crimineel conflict de reden van de ontvoering was, maar de echte reden is nooit duidelijk geworden.