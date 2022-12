Kaag donderdag naar Suriname voor overleg over slavernijverleden

Vicepremier en minster van Financiƫn Sigrid Kaag vertrekt donderdag naar Suriname om te praten over het slavernijverleden. Ze zal daar vrijdag spreken met leden van de regering en maatschappelijke organisaties, meldt haar woordvoerder.

Haar bezoek volgt op een overleg dat kabinetsleden donderdag op het Catshuis hadden met belangenclubs over excuses die het kabinet in petto heeft. De genodigden leverden nogal wat kritiek op de gang van zaken rond de uitgelekte plannen. Zo zou de beoogde datum van 19 december te vroeg zijn en stellen sommige organisaties voorwaarden aan excuses, zoals herstelbetalingen. Dinsdag leidt Kaag eerst nog een nieuw Catshuisoverleg met een aantal belangenorganisaties. Rutte deed dat vorige week, maar is dit keer verhinderd.

Door haar bezoek aan Suriname mist Kaag wel de ministerraad van komende vrijdag. Dan zal het kabinet een definitief besluit nemen over de reactie op het rapport van de Dialooggroep Slavernijverleden, meldt minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken maandag in een brief aan de Tweede Kamer. De sessies die in het Catshuis zijn gevoerd “worden meegewogen in de uiteindelijke kabinetsreactie”, schrijft ze.

In ieder geval zal Rutte op 19 december een toespraak houden, de locatie is nog niet bekendgemaakt. “De tekst die de Minister-President zal uitspreken staat op dit moment nog niet vast”, aldus Bruins Slot. Eerder hadden ingewijden bevestigd dat het gaat om excuses. Zeven andere bewindspersonen zouden datzelfde ter plekke doen in Suriname en op de eilanden van de Nederlandse Cariben.

Vanuit Suriname is de kritiek gekomen dat het niet passend is dat minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming), zelf nazaat van tot slaaf gemaakte mensen, in Paramaribo de excuses over zal brengen. Weerwind zelf vindt het juist eervol om dit te doen namens het kabinet en de kritiek daarop doet hem pijn, zei hij eerder. Maar hij is maandag sowieso in Suriname voor een werkbezoek dat al enige tijd geleden was gepland. Hij vertrekt ook donderdag, aldus zijn woordvoerder.

Naast Kaag zullen dinsdagmiddag in het Catshuis ieder geval Bruins Slot en Weerwind aanwezig zijn, evenals staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties) en zorgminister Ernst Kuipers. Als genodigden komen van Surinaamse kant onder andere Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie, en Audrey Christiaan, activiste en politicus.