Marktplaats: veel meer vraag naar schaatsen en ski’s

Nu de vorst is gekomen en op de sloten de eerste laagjes ijs te zien zijn, ontwaakt ook de schaatser in de Nederlander. Op Marktplaats is de laatste dagen een piek te zien in het aantal mensen dat schaatsen wil kopen, en in het aantal schaatsen dat te koop wordt aangeboden.

De recentste cijfers van Marktplaats lopen tot eind vorige week. Tussen 1 november en 9 december werd er gemiddeld zo’n 42.000 keer per dag gekeken in de categorie schaatsen. Maar het aantal views op 7, 8 en 9 december lag 160 procent daarboven.

Mensen zijn ook op zoek naar ski’s. Sinds begin november waren er in die categorie gemiddeld zo’n 88.000 views per dag, maar eind vorige week stond de teller op ruim 135.000, een toename van zo’n 54 procent. Mensen zijn ook beduidend vaker op zoek naar terrasverwarmers, haarden, sleeën en wintersportkleding. Alleen in plaids en woondekens is de interesse niet veranderd, laat de verkoopsite weten.

In de afgelopen zes weken waren er gemiddeld 439 advertenties per dag waarin schaatsen te koop werden aangeboden, maar eind vorige week lag het aantal daar 129 procent boven. Het aantal te koop aangeboden sleeën steeg met 83 procent, het aantal terrasverwarmers met 48 procent en bij ski’s ziet Marktplaats een toename van 18 procent.