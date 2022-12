Meldkamers moeten stoppen met alarmeren media bij incidenten

Meldkamers moeten stoppen met het automatisch informeren van media bij bepaalde incidenten. Het is in strijd met de wet, schrijft minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer.

De Landsadvocaat oordeelde vorig jaar dat met de alarmeringen (bijzondere) persoonsgegevens worden verstrekt en dat daarvoor een wettelijke grondslag ontbreekt. De Landsadvocaat was door het Bestuurlijk Meldkamer Beraad om advies gevraagd nadat Ambulancezorg Nederland vragen had gesteld over de alarmering.

Er is hierna nog naar een oplossing gezocht, maar een algemene wettelijke grondslag voor persalarmeringen is niet haalbaar, aldus de minister. “Het advies van de Landsadvocaat en de uitkomst van de verkenning voor een wettelijke grondslag hebben mij doen concluderen dat de huidige vorm van persalarmeringen stopgezet moet worden.”

Volgens Yeşilgöz zal een grote groep van (lokale) journalisten en fotografen door het besluit geraakt worden. “Zij zullen op een andere manier dan gebruikelijk aan hun informatie moeten komen.” Ze hoopt samen met vakbond NVJ en de hulpdiensten een andere manier te kunnen vinden om de media op de hoogte te stellen van incidenten.

De politie verstuurt sinds eind 2018 automatisch persalarmeringen aan media met een abonnement. Zij krijgen het bericht tegelijkertijd met de hulpdiensten. Het gaat om incidenten als aanrijdingen, ontploffingen met gewonden en schietpartijen. De lijst is opgesteld in samenspraak met vakbond NVJ.