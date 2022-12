Negentig (oud-)Kamerleden gaven bijverdiensten te laat op

Negentig (oud-)Tweede Kamerleden hebben in 2021 te laat gegevens over eventuele bijverdiensten opgegeven, blijkt uit documenten die BNR heeft opgevraagd via de Wet open overheid (Woo). Het opgeven van extra inkomsten is belangrijk, omdat de bijverdiensten ertoe kunnen leiden dat Kamerleden worden gekort op hun ‘salaris’ (schadeloosstelling).

Het openbaar gemaakte document waarin wordt opgetekend hoeveel (voormalige) parlementariĆ«rs de deadline hebben gemist, komt uit april van dit jaar. Het is een “momentopname”, wordt benadrukt. Maar in het stuk staat ook dat zo’n twintig Kamerleden en oud-Kamerleden toen zelfs voor 2020 nog niets hadden opgegeven. Om dit soort registers is veel te doen. Zo besloot de Kamer om FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet in oktober een week te schorsen omdat hij zijn nevenfuncties niet had opgegeven, ondanks aandringen.

Het lijkt vooral te gaan om oud-Kamerleden die moeilijk te bereiken zijn, blijkt uit een van de stukken die BNR heeft opgevraagd. “We lopen er tegenaan dat we vertrokken Kamerleden slecht tot niet kunnen traceren”, staat in het document. “Niet voor het doen van opgave neveninkomsten, dan wel voor het verrekenen van een korting.”