Niet elke student krijgt basisbeurs, petitie 10.000 keer getekend

Ruim 10.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor het beschikbaar maken van de basisbeurs voor studenten die al langer studeren. De basisbeurs wordt komend studiejaar opnieuw ingevoerd, maar een groep studenten die al langer bezig zijn komt er verminderd of niet voor in aanmerking.

De basisbeurs is een geldbedrag dat vanaf volgend jaar weer alle studenten krijgen van de overheid voor het bekostigen van hun studie. De beurs werd een aantal jaar geleden afgeschaft. Studenten konden vanaf dat moment alleen nog geld lenen, gebruik maken van gratis openbaar vervoer en als hun ouders relatief weinig verdienden konden ze een zogenoemde aanvullende beurs krijgen.

Volgend studiejaar komt de basisbeurs terug. Studenten hebben een aantal jaren recht op de beurs, legt een woordvoerder van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) uit. Iemand die bijvoorbeeld een universitaire bachelor van drie jaar volgt plus een master van een jaar, krijgt vier jaar lang geld. Die teller is echter al gaan lopen voor studenten die afgelopen jaren leenden of gebruik maakten van gratis ov. Als zij volgend jaar nog studeren, hebben zij dus minder jaren, of helemaal geen recht op de basisbeurs.

Oneerlijk, vinden deze studenten. Zij hebben onder het vorige stelsel immers al veel meer moeten lenen dan de generatie studenten voor hen. De totale studieschuld is volgens statistiekbureau CBS verdubbeld sinds de afschaffing van de basisbeurs. “Dit resulteert erin dat juist de studenten die inmiddels een enorme studieschuld hebben opgebouwd – de zogeheten ‘pech-generatie’ – de groep is die na 2023 moet bl√≠jven lenen”, schrijven de initiatiefnemers van de petitie. “Het is de zoveelste tegenslag voor deze groep studenten.”

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) ondersteunt de petitie. Het kabinet heeft geld uitgetrokken voor een tegemoetkoming voor de studenten die onder het zogenoemde ‘leenstelsel’ hebben gestudeerd, maar die voorgestelde compensatie is volgens LSVb-voorzitter Joram van Velzen “bizar laag”. Het minste wat het kabinet voor de pechstudenten kan doen is de basisbeurs ook volledig beschikbaar maken voor hen, meent de bond.