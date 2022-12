OM eist boete tegen Tilburg en NedTrain om blootstelling chroom-6

De gemeente Tilburg en treinonderhoudsbedrijf NedTrain moeten wat het Openbaar Ministerie (OM) betreft ieder ruim drie ton aan boetes betalen, omdat ze jarenlang werklozen hebben blootgesteld aan chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen. Tilburg liet tussen 2004 en 2011 mensen met een bijstandsuitkering verflagen afschuren van oude treinstellen, die bestemd waren voor het Spoorwegmuseum. De verf bevatte het kankerverwekkende chroom-6. Ook kwamen de arbeiders in aanraking met lood en fijnstof.

Volgens het OM zijn de arbeidsregels “met voeten getreden” en ging op het gebied van arbeidsomstandigheden “vrijwel alles fout”. De officier van justitie sprak maandag voor de rechtbank in Rotterdam van een “ontluisterend beeld”. Tilburg liet als werkgever “veel steken vallen”, NedTrain verzuimde kennis over de gevaren van chroom-6 te delen, aldus het OM. Terwijl daar al sinds de jaren zeventig kennis over bestond binnen het onderhoudsbedrijf van de NS.

“NedTrain had de deskundigheid en de kennis, maar stelde een hal beschikbaar die op geen enkele wijze voldeed aan de eisen”, zei de aanklager in de zaak. Zo ontbrak het aan adequate afzuiging en werden niet de juiste beschermingsmiddelen gebruikt. Voor de eigen werknemers, die in de hal ernaast werkten, had NedTrain de veiligheid volgens het OM wél op orde.

Deelnemers werden “feitelijk monddood gemaakt”, stelde de officier van justitie. Bij het “minste of geringste” dreigden ambtenaren volgens haar om uitkeringen stop te zetten. “Dit alles geeft het begrip angstcultuur een nieuwe lading.”

Zowel tegen de gemeente als tegen NedTrain heeft het OM twee geldboetes geëist, voor overtreding van verschillende wetsartikelen. De geëiste bedragen zijn 250.000 euro en 67.000 euro. Beide partijen zouden dus 317.000 euro moeten betalen als het aan justitie ligt.

Aan het treinproject werkten in totaal achthonderd mensen mee. Een deel kreeg later gezondheidsproblemen, variërend van allergieën tot zeer ernstige ziekten als longkanker. Om mensen tegemoet te komen, stelde de gemeente in 2019 een schaderegeling in. De strafzaak staat daar los van.

Getuigen hebben tijdens het onderzoek verklaard dat de hal die voor het project werd gebruikt altijd onder het stof zat, tot de kantine aan toe. Volgens het OM werden mensen amper voorgelicht over persoonlijke beschermingsmiddelen en werd daarop ook niet goed toegezien. Volgens justitie is niet gebleken dat Tilburg de risico’s van chroom-6 kende, maar had de gemeente wel kunnen en zelfs moeten weten dat de stof “levensgevaar of ernstige gezondheidsschade’’ kan veroorzaken. Bij NedTrain was die kennis voorhanden, maar daar werd “niets mee gedaan”.

De zaak is overigens voor een deel verjaard en gaat daarom enkel over de periode tussen maart 2009 en december 2010.