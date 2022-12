Onderzoek mogelijke meineed door ambtenaren bij toeslagenverhoren

De Rijksrecherche is een onderzoek begonnen naar ambtenaren die mogelijk meineed hebben gepleegd bij de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na berichtgeving van Nieuwsuur. Het onderzoek werd al in juni vorig jaar gestart naar aanleiding van een aangifte van toenmalig advocaat Vasco Groeneveld.

Namens een groep van 160 slachtoffers van de toeslagenaffaire deed Groeneveld toen aangifte tegen de twee hoogste ambtenaren van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën wegens meineed. Het gaat om de voormalige baas van de Belastingdienst, Jaap Uijlenbroek, en Manon Leijten van het ministerie van Financiën. De ambtenaren verklaarden in de verhoren over de toeslagenaffaire onder ede dat ze in 2019 niets wisten van een memo waarin al werd gewaarschuwd voor het laakbaar handelen van de Belastingdienst met de kinderopvangtoeslag.

Ook werd aangifte gedaan tegen medewerkers van de Belastingdienst, inclusief Uijlenbroek en Leijten als hun leidinggevenden, wegens het verduisteren van dit zogeheten memo-Palmen. “Het memo is in eerste instantie niet gedeeld met de parlementaire ondervragingscommissie. Het kwam daarna, na berichten van RTL Nieuws en Trouw, alsnog boven water”, zo zei Groeneveld toentertijd.

Het OM heeft nog geen beslissing over eventuele vervolging genomen. “Het onderzoek loopt nog. Uiteindelijk komt er een einddossier dat de Rijksrecherche naar de betreffende officier van justitie zendt. Dan moet duidelijk worden of dat voldoende is voor een eventuele vervolging of dat het leidt tot een sepot.” Hoe het onderzoek ervoor staat en wie er bijvoorbeeld al zijn gehoord of nog worden gehoord, kon de woordvoerder niet zeggen.

Advocaat Peter Plasman, die de zaak van Groeneveld heeft overgenomen, laat weten nog niet op de hoogte te zijn gesteld van het onderzoek. “We gaan afwachten wat er uiteindelijk uitkomt”, aldus Plasman.