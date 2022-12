Opvang winterkoude grote steden hele week open

Vanwege de aanhoudend winterse temperaturen blijft tot en met volgende week maandagochtend de winterkoudeopvang in de vier grote steden open. Dit betekent dat bij vrieskou of andere extreme weersomstandigheden dak- en thuislozen in de opvang terecht kunnen voor een slaapplaats, een avondmaaltijd en ontbijt.

Bij openstelling is de opvang minimaal drie nachten beschikbaar. Afhankelijk van het weer, kan openstelling in de wintermaanden meerdere keren plaatsvinden. Dit duurt tot 1 april volgend jaar.

Den Haag heeft ook een permanente opvang voor dak- en thuislozen. In een voormalig ziekenhuis aan de Sportlaan kunnen ongeveer 120 mensen terecht. Die opvang zit volgens de gemeente zo goed als vol. De locatie is tot en met 31 maart 24 uur per dag open.