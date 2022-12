Aantal nieuwe coronagevallen blijft stabiel

In de stand van de corona-epidemie komt nog geen verandering. Het virus blijft weliswaar mensen besmetten, maar het aantal nieuwe gevallen is al bijna een maand stabiel. Gemiddeld komen er elke dag ongeveer 800 besmettingen aan het licht.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde in de afgelopen week 5810 positieve tests, gemiddeld 830 per dag. Dat is 7 procent meer dan in de week ervoor. Het werkelijke aantal kan hoger zijn, want het RIVM registreert alleen de uitslagen van coronatests die op de GGD-locaties zijn uitgevoerd. Zelftests thuis worden niet meegerekend.

Ook het aantal ziekenhuisopnames is stabiel. In de afgelopen week belandden 334 mensen vanwege hun coronaklachten in een ziekenhuis, tegen 328 een week eerder.

Omdat het aantal positieve tests tegenwoordig zo weinig zegt over de stand van de epidemie, gebruikt het RIVM ook andere manieren om de verspreiding van het coronavirus in de gaten te houden. Zo meet het instituut hoeveel virusdeeltjes er in het rioolwater zitten. Daar is een toename te zien, maar vergeleken met de eerdere coronagolven gaat het om lage concentraties.

In de verpleeghuizen stijgt het aantal vastgestelde coronabesmettingen wel. Vorige week zijn daar 714 bewoners positief getest, het grootste aantal sinds eind oktober.