Complotdenker Micha Kat blijft voorlopig in de cel

Complotdenker Micha Kat komt – ondanks zijn vurig gehouden betoog – voorlopig nog niet op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank Den Haag dinsdag beslist in een tumultueus verlopen voorbereidende zitting. Kat moest meerdere keren het woord worden ontnomen door de rechtbankvoorzitter, bijna werd hij uit de zaal verwijderd en hij dreigde de rechtbank te wraken maar dat bleek op een misverstand te berusten en kon mede door toedoen van zijn advocaat snel gesust worden.

Kat (59) wordt onder meer verdacht van opruiing tegen de rechtspraak en de gemeente Bodegraven, het aanzetten tot ontvoering en bedreiging van RIVM-directeur Jaap van Dissel, en opruiing tegen de krant AD.

De voormalige journalist werd medio vorig jaar opgepakt in Noord-Ierland en vocht zijn uitlevering naar Nederland vergeefs aan. De rechtbank is van plan de strafzaak tegen hem volgend jaar maart inhoudelijk te behandelen.

Via het onlineplatform Red Pill Journal verspreidde Kat samen met mede-complotdenkers Wouter Raatgever en Joost Knevel ongefundeerde verhalen over vermeende satanische pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven. Als gevolg van de internetuitzendingen kwamen tientallen complotdenkers begin vorig jaar naar een begraafplaats in Bodegraven om bloemen op kindergraven neer te leggen.

Raatgever en Knevel zijn hiervoor al veroordeeld. In een andere procedure oordeelde de rechtbank al dat de drie complotdenkers een schadevergoeding van ruim 215.000 euro moeten betalen aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.