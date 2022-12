Harbers: beoogde krimp Schiphol in 2023 niet haalbaar

Minister Mark Harbers (Infrastructuur) denkt dat het niet haalbaar is om vanaf eind 2023 op Schiphol het maximale aantal vluchten van 500.000 naar 440.000 per jaar te hebben teruggebracht, zoals het kabinet eerder dit jaar heeft besloten. Dat zegt Harbers in een voorpublicatie van een interview met Luchtvaartnieuws Magazine dat zaterdag verschijnt. De minister stelt dat voor de krimp van Schiphol een Europese procedure moet worden gevolgd en dat die naar verwachting pas in het najaar van 2024 kan worden afgerond.

Harbers zegt dat in plaats daarvan nu voor eind 2023 wordt ingezet op een krimp naar tussen de 465.000 en 450.000 vluchten per jaar. Tegen Luchtvaartnieuws legt de bewindsman uit dat dit doel kan worden bereikt door te stoppen met “anticiperend handhaven”, waarmee Schiphol gedwongen wordt zich meer aan regels te houden.

“We gaan dit in twee fases doen. De stap die Nederland zelf eerst zet is het stoppen met anticiperend handhaven en daar leggen we een regeling naast voor preferentieel baangebruik, wat nu ook al gebeurt”, zegt de minister tegen Luchtvaartnieuws. “Dit is een nationale bevoegdheid en dit kan komend jaar op 1 november worden ingevoerd. Het levert geen hard getal op, want het is aan de luchtvaartmaatschappijen om de operatie binnen de bestaande geluidspunten te houden. We verwachten bij de huidige vlootmix dat dit zal leiden tot tussen de 450.000 en 465.000 vliegbewegingen.”

Voor de tweede stap, het terugbrengen van het aantal vluchten naar 440.000 per jaar, moet Nederland de procedure van de Europese Unie doorlopen en dat kost meer tijd. “Ik denk dat we dit kunnen afronden op 1 november 2024.”

Het kabinet maakte eind juni bekend het aantal vliegbewegingen op Schiphol te willen terugbrengen om een nieuw evenwicht te vinden tussen het belang van een goede internationale luchthaven, het bijhorende goede vestigingsklimaat en het belang van een betere en gezondere leefomgeving.