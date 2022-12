Kaag: Catshuisgesprek slavernijverleden ‘intensief en waardevol’

Vicepremier Sigrid Kaag had dinsdag “intensieve, maar waardevolle” gesprekken met verschillende organisaties over hoe Nederland om moet gaan met het slavernijverleden. Zij verving premier Mark Rutte, die daar vorige week donderdag over sprak in het Catshuis. De gesprekken gingen dinsdag onder meer over de plaats van het slavernijverleden in het onderwijs en hoe racisme bestreden moet worden, aldus Kaag.

Het kabinet wil excuses gaan maken voor het slavernijverleden en zou dat op 19 december hebben willen doen, maar nadat plannen daarover waren uitgelekt ontstond er ophef vanuit belangengroepen. Sommige groepen zien liever dat er op 1 juli excuses worden gemaakt, wanneer het 150 jaar geleden is dat er echt een einde kwam aan de slavernij in de Nederlandse koloniĆ«n. Het kabinet heeft nooit officieel bevestigd dat het op 19 december excuses wil maken. Donderdag zei Rutte wel dat dan een “betekenisvol moment” zal plaatsvinden. Officieel reageert het kabinet dan op een advies van de Dialooggroep Slavernijverleden.

Kaag gaat donderdag naar Suriname, om daar met de Surinaamse regering verder te praten. Vanuit Suriname kwam eerder kritiek op het voornemen dat minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) excuses zou maken in de hoofdstad Paramaribo. Weerwind is zelf van Surinaamse afkomst. Daarom vinden sommigen het ongepast dat hij excuses maakt, want zij vinden bijvoorbeeld dat hij zelf recht heeft op excuses.

De vicepremier wilde verder niet zeggen wat er is besproken. Wel zegt zij dat er “de komende dagen nog veel gaat gebeuren”. Ook zegt zij dat niet alle aanbevelingen van de adviescommissie worden overgenomen. Welke punten het kabinet niet zal overnemen, wilde Kaag niet zeggen.